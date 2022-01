Neue Straßenlaterne in Coswig wurde erst vergessen

Eine durch einen Sturm zerstörte Straßenlaterne in der Kliekener Schulstraße wurde erst monatelang vergessen und dann im Eiltempo ersetzt.

Coswig/MZ - Zu guter Letzt hat es nun gerade mal vier Wochen gedauert. „Das hätte ich eigentlich nicht gedacht“, gibt die Kliekenerin Marion Schwarz zu. „Es ging jetzt wirklich sehr schnell“, betont sie und freut sich. Erst Mitte November hatte Schwarz sich im Rahmen einer Sitzung des Coswiger Bauausschusses an die Stadträte gewandt und eine fehlende Straßenbeleuchtung in der Kliekener Schulstraße bemängelt. Kurz vor Weihnachten ist es dann schon soweit, die neue Straßenlaterne geht ans Netz und in der dunklen S-Kurve am Ende der Schulstraße gibt es seitdem wieder Licht.

Schon im März hatte ein schwerer Sturm den alten Laternenpfahl einfach abbrechen lassen, der Mast krachte auf eines der Grundstücke. Glücklicherweise war Annegret Lemcke-Brünnler samt ihrer Familie damals mit dem Schrecken davongekommen. „Unseren Gartenzaun und mein Auto hatte es erwischt“, sagt sie.

Amtsleiter entschuldigt sich

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Klieken kümmerten sich dann auch sofort um den gewaltigen Pfahl, zerkleinerten diesen und entfernten ihn. Den entstandenen Sachschaden bekam die Anwohnerin von der Versicherung der Stadt erstattet. Nur die fehlende Straßenlaterne geriet offensichtlich in Vergessenheit. Monatelang hatten die Anwohner vergeblich auf Ersatz gewartet, bis Schwarz sich, wie eingangs erwähnt, ein Herz fasst und auf der Sitzung des Bauausschusses vorspricht.

Bauamtsleiter Michael Kaatz reagiert prompt und gibt sofort zu, dass die Laterne schlichtweg vergessen worden sei. „Am Ende können wir uns dafür nur entschuldigen“, sagt er Mitte November und verspricht schnellstmöglich Abhilfe zu schaffen. „Ich fand es sehr bemerkenswert, wie Herr Kaatz sich verhalten hat“, verteilt Lemcke-Brünnler Blumen, „und dass er den Fehler öffentlich zugegeben hat.“

„Die Ecke hier ist jetzt wieder sehr gut ausgeleuchtet. Sogar besser als vorher. Die Laterne ist ja etwas höher“, sagt sie. „Insbesondere nachts fühle ich mich jetzt wieder sicherer“, betont sie.

Rubrik auf neuer Website

Gerade im Herbst und jetzt im Winter sei es eben auch so früh dunkel. „Im Sommer ist uns das noch gar nicht so sehr aufgefallen“, denkt Schwarz zurück, die sich beim Bauamtsleiter sofort per E-Mail dankend gemeldet hatte, als die neue Laterne stand.

„Solche Hinweise von aufmerksamen Bürgern sind wichtig für uns“, betont Kaatz im Rahmen eines Ortstermin an der mittlerweile wieder beleuchteten S-Kurve, „wir können nicht überall sein.“ In diesem Zusammenhang verweist er auch noch einmal auf die seit kurzem in neuem Gewand erstrahlende Webseite der Stadt Coswig www.coswigonline.de und hebt dabei die Rubrik „Sag’s uns einfach“ hervor.

Sofort zum Verantwortlichen

„Das ist ein Programm, das auf Initiative des Landes Sachsen-Anhalt implementiert wurde“, erklärt der Bauamtsleiter. Die Bürger können mit Hilfe einer einfach strukturierten Eingabemaske etwaige Missstände auf kürzestem Wege melden. Wichtige Informationen wie zum Beispiel der Standort können direkt hinterlegt werden. Das Programm sorge dann dafür, dass der Hinweis sofort an die richtige Adresse kommt. „Die Mitteilung ploppt direkt beim zuständigen Mitarbeiter auf“, berichtet Kaatz.

Noch sind allerdings nicht alle notwendigen Problematiken hinterlegt. Da befinde sich das Programm noch in den berühmten Kinderschuhen, aber das Portfolio an möglichen Missständen werde ständig erweitert. „Defekte oder fehlende Straßenbeleuchtungen oder auch Schlaglöcher können aber beispielsweise, auf diesem Weg bereits gemeldet werden“, zählt der Amtsleiter auf. Das würde die endgültige Erledigung der notwendigen Reparatur- oder Instandhaltungsmaßnahmen deutlich verkürzen.

Darüber hinaus könne man sich jederzeit auf der Website informieren, was daraus geworden ist. „Mithilfe einer Farbkennung kann der Bürger sofort erkennen, wie weit sein Anliegen schon vorgedrungen ist“, erklärt Kaatz.

Marion Schwarz möchte die kleine private Laterne, die sie sich als Notbehelf am Gartentor installiert hatte (die MZ berichtete), dort eventuell stehen lassen. Am Schuppen, wo die Lampe herkam, soll vielleicht mal was Neues hin und der Garten selbst ist durch die neue Straßenlaterne jetzt wieder super ausgeleuchtet. „Jetzt kann ich auch im Dunkeln wieder umgraben“, sagt sie lachend.