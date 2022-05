Nahe Bergwitz eröffnet eine Kantine in der ehemaligen Tankstelle

Die frühere Tankstelle in Bergwitz an der B 100 ist zu einer Kantine umgebaut worden. Wer dahinter steht und was für Speisen angeboten werden.

Lichtdurchflutet und geräumig ist die Küche der Kantine in der ehemaligen Tankstelle in Bergwitz. Lutz und Petra Hotek haben ihren Traum wahr werden lassen.

Bergwitz/MZ - Der Geruch von Benzin ist längst verflogen, nun duftet es hier nach frischem Kaffee und brutzelnden Buletten. Immer wieder halten Autos an, aber nicht um zu tanken, auch wenn die verwitterte Preistafel der ehemaligen „Pam Oil“ den Anschein erweckt. Die Autofahrer sind gekommen, um selbst aufzutanken - am besten bei einem reichhaltigen Frühstück oder Mittagessen. Die ehemalige Tankstelle an der B100 bei Bergwitz, die einige Jahre leer stand und von Vandalen verschandelt wurde, ist in letzter Zeit zu einer modernen und lichtdurchfluteten Kantine mit offener Kochstelle ausgebaut worden.