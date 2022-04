Nach Unfällen am Eutzscher Kreisverkehr: Soll dort etwas unternommen werden?

In den letzten Monaten haben sich die Unfälle am Kreisel bei Eutzsch gehäuft. Was die Landesstraßenbaubehörde dazu sagt und was sie von Vorschlägen Eutzscher Anwohner hält.

In den zurückliegenden Monaten sind mehrere Fahrer am Kreisverkehr in Eutzsch verunglückt. Sie haben den Kreisverkehr angeblich übersehen.

Eutzsch/MZ - Immer wieder müssen Rettungskräfte zum Verkehrskreisel an der B 2/B 100 in der Nähe von Eutzsch ausrücken - in der letzten Zeit ziemlich oft. Das Bild, das sich den Helfern vor Ort bietet, ist dabei meist dasselbe: Fahrzeuge, die stark beschädigt neben dem im August 2019 fertiggestellten Kreisverkehr in den Graben gerauscht sind. Als Grund nennen die Verunfallten überwiegend, sie hätten den großflächigen Kreisel übersehen - und seien meist ungebremst darüber hinweggefahren. Wie sich zeigt, ist das kein Einzelfall: In den zurückliegenden drei Monaten sind auf diese Weise bei Eutzsch drei Fahrer verunfallt, sie wurden teilweise schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.