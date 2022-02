Gegen Baum gefahren: Motorradfahrer stirbt nach Unfall bei Coswig

Auf der Landstraße zwischen Coswig und Möllensdorf ist ein 38-jähriger Mann tödlich verunglückt. Der Motorradfahrer kam in einer Kurve von der Straße ab.

Coswig - Auf der Landesstraße 123 zwischen Coswig und Möllensdorf hat es am Dienstagmittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben, bei dem ein Motorradfahrer ums Leben kam. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der Fahrer einer Yamaha, der in Richtung Möllensdorf unterwegs war, aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit Bäumen.

Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die Rettungskräfte starb der aus Wittenberg stammende 38-Jährige noch an der Unfallstelle. Die L 123 war wegen der Unfallaufnahme bis 15.20 Uhr voll gesperrt.