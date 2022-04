Mini-Bibliothek in Vockerode eröffnet

Vockerode/MZ - Das sind wahrlich keine schmalen Bände. „The Green Mile“ von Stephen King und „The Beach“ aus der Feder von Alex Garland sind Romane, die selbst ein Schnellleser nicht an einem einzigen Abend verschlingen kann. Doch wer Interesse an dieser Lektüre hat und sie griffbereit auf seinem Nachttisch deponieren möchte, der sollte sich zumindest in Vockerode eventuell beeilen. Denn es ist nicht gesagt, dass die beiden Bücher noch in dem kleinen Kasten stehen, aus dem sich Leseratten gern bedienen können.