Lockerungen der Corona-Regeln: Veranstalter und Händler im Kreis Wittenberg freuen sich auf Frühling

Nach den Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen macht sich in vielen Branchen Erleichterung und Zuversicht breit. Man kann wieder spontan einkaufen.

Nicht nur Heinz Hänsch freut sich das 2G-Schild an seinem Elektronik-Laden in Gräfenhainichen abmachen zu können.

Wittenberg/MZ - „Wir sind schon dabei, unsere ganzen Seiten zu aktualisieren“, reagiert Kristin Ruske erfreut, „das ist schon eine sehr gute Nachricht.“ Die Leiterin der Tourist-Information Wittenberg und ihr Team profitieren sozusagen doppelt von den Lockerungen, die die Landesregierung diese Woche beschlossen hat. Denn wie im Einzelhandel - die wohl größte aktuelle Lockerung - entfällt auch in Museen und für Ausstellungen die 2-G-Regel. „Wir können schon ab heute diese Lockerungen leben“, sagt Ruske am Freitag, „das ist wie eine große Tür in den Frühling.“