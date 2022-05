Lkw-Fahrer auch im Kreis Wittenberg gesucht

Auch bei den Speditionsunternehmen im Landkreis bahnen sich Nachwuchssorgen an. Was die Chefs als Gründe dafür vermuten.

Wittenberg/MZ - Die Bilder aus Großbritannien gingen tagelang durchs Fernsehen. Leere Supermarktregale, lange Schlangen an den Tankstellen, genervte Kunden. Einer der Gründe: Dem Vereinigten Königreich fehlten nach dem Brexit plötzlich die Lastwagenfahrer. Das nahm auch der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung kurz darauf zum Anlass, um vor ähnlichen Zuständen hierzulande zu warnen. 60.000 bis 80.000 Lastwagenfahrer fehlten schon jetzt - jährlich kämen weitere 15.000 hinzu, die in den Ruhestand gingen. Nachwuchs gebe es kaum, es drohe am Ende eine Versorgungslücke. Wie sieht das bei den Speditionen in der Region Wittenberg aus? Ist dieser Effekt auch hier schon spürbar?