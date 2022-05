Liebe zum Wald: Warum Bernd Bendix aus Söllichau ein Verdienstkreuz am Bande erhält

Söllichau/Magdeburg/MZ/CUS - Mit dem Verdienstkreuz am Bande ist der Söllichauer Bernd Bendix am Donnerstag in Magdeburg geehrt worden. Bendix gehört damit zu vier Ausgezeichneten, die sich in Sachsen-Anhalt engagiert haben und dafür von Ministerpräsident Reiner Haseloff Verdienstorden erhielten. Verliehen wurden die Orden von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Haseloff hob bei dieser Gelegenheit die Bedeutung ehrenamtlichen Engagements für das Funktionieren des demokratischen Gemeinwesens hervor: „Die heute zu Ehrenden haben sich um unser Gemeinwesen in hervorragender Weise verdient gemacht. So unterschiedlich ihre Biographien und ihre Tätigkeitsfelder auch sind, eines ist ihnen allen gemeinsam: Sie setzen sich freiwillig für das Wohl unseres Landes und ihrer Mitmenschen ein. Sie übernehmen Verantwortung und engagieren sich. Sie leisten mehr, als sie müssten. Von dieser Arbeit hat das Gemeinwohl einen bleibenden Nutzen.“