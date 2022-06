Lea-Charlotte Kus (FDP): Unvorbelastet mit frischem Blick

Lea-Charlotte Kus ist 18 Jahre alt und in Vockerode aufgewachsen. Schon frühzeitig hat sie sich für Politik interessiert und ist mit 16 Jahren Mitglied der FDP geworden und engagiert sich auch bei den Jungen Liberalen. Aktuell steckt sie in den letzten Prüfungen für ihr Abitur.

Mit 18 Jahren in den Landtag? Warum denn nicht? Bei Menschen, die ihr sagen, doch erstmal Lebenserfahrung zu sammeln, einen Beruf zu erlernen und Kinder zu bekommen, fragt Lea-Charlotte Kus, was diese für ein Verständnis von Demokratie haben? Parlamente sollten möglichst eine Vielzahl von Perspektiven vereinen - also unterschiedliche Berufe, Altersgruppen, Geschlechter. „Wir haben zu wenig junge Menschen und zu wenig Frauen im Landtag“, sagt Kus. Aktuell sind gerade mal 21 Prozent der Landtagssitze in Magdeburg an Frauen vergeben. Und dass sie jung ist, sieht die Abiturientin nicht als Nachteil: „Ich bin freier im Denken, nicht vorbelastet“. Außerdem bringe sie auch eine andere Denkweise mit ein und weiß um ein großes Problem: „Junge Menschen in Sachsen-Anhalt fühlen sich nicht mehr verstanden und gehört“.