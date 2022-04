Verkehr Landwirt beklagt Gefahr für Radfahrer in Vockerode - Kreis Wittenberg und Polizei sehen keinen Handlungsbedarf

Ein Bauer beklagt die unübersichtliche Verkehrssituation auf dem Fliederwall am Spannbetonwerk in Vockerode und sieht Fahrradfahrer in Lebensgefahr. Die Behörden finden Maßnahmen unnötig.