Landkreis Wittenberg: Schwierige Suche nach Nachfolgern fürs Unternehmen

Wittenberg/MZ - Obwohl Christine Becker nach wie vor in ihrer Arbeit aufgeht und am liebsten irgendwie ewig so weitermachen würde wollen, denkt sie - nur manchmal - auch an den Ruhestand. „Mein Mann ist jetzt 68“, sagt sie, „und ich 66.“ Dann macht sie eine kleine Pause. „Das wäre schon schön.“