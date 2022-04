Landkreis Wittenberg freut sich auf viele Osterfeuer - trotz Corona und recht trockener Wälder

Wittenberg/MZ - Wenn zwischen Gründonnerstag und Ostersonntag die Dämmerung hereinbricht, werden in vielen Städten und Orten des Landkreises wieder Osterfeuer lodern. Auf dieses feurig-schöne Spektakel haben die meisten sehnsüchtig gewartet, denn in den zurückliegenden zwei Jahren sind fast alle Veranstaltungen coronabedingt ausgefallen. Dass die Leute regelrecht heiß auf Osterfeuer sind, macht sich nun ganz besonders bemerkbar: Gerade in den kleinen Orten werden Feuer organisiert - oftmals sogar mit einem Programm und Bespaßung der Kinder. Die MZ hat nachgefragt, was Veranstalter angesichts anhaltender Trockenheit und für den Schutz der Besucher vor Covid-19 unternehmen wollen.