Kur in Bad Schmiedeberg entwickelt Konzept für Long-Covid-Patienten

Bad Schmiedeberg/MZ - Gabriele Karanis weiß, was Long Covid bedeutet. Die Chefärztin Orthopädie beim Eisenmoorbad in Bad Schmiedeberg ist selbst betroffen. Sie erkrankte vor etlichen Monaten an Covid-19 und räumt ein: „Ich habe immer noch Beschwerden.“ Ins Detail möchte die Medizinerin nicht gehen. Was ihr allerdings geholfen habe, das sei eine vierwöchige Rehabilitation gewesen. Die trug maßgeblich dazu bei, wieder in den Alltag zu finden. Man müsse die Funktionseinschränkungen nicht machtlos hinnehmen, sagt sie.

