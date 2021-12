Krippenmarkt in der Gassmühle Rotta abgesagt

Rotta/MZ - Die für dieses Wochenende geplanten Weihnachtskrippenmärkte in der Gassmühle in Rotta fallen aus. Das teilte am Mittwoch Veranstalter Torsten Sielaff mit. Er erklärt, er haben sich die Entscheidung nicht leicht gemach und lange überlegt - sich letztendlich aber dagegen entschieden. „Neben der gefährlich hohen Infektionszahl, die wir noch mit allen gängigen Vorsichtsmaßnahmen beantwortet hätten, will nun auch das Wetter mit seinen anhaltenden kalt-stürmischen und nassen bis matschigen Eskapaden ein gemütliches Marktgeschehen unterbinden“, nennt er Gründe für die Absage.

Damit wird auch die achtköpfige „furchtlose Bühnen-Gang von Heporö“ mit einem selbst geschriebenen und einstudierten Weihnachtsstück am Samstagnachmittag nicht auftreten können. Gedacht war das etwa 40-minütige Theaterstück, das auf der keinen Open-Air-Bühne aufgeführt werden sollte, als Höhepunkt des weihnachtlichen Nachmittags. Anmeldungen gibt es bereits einige für den Filmabend an diesem Sonnabend, der um 18 Uhr beginnen soll.

Dieser findet wie geplant statt. Gezeigt wird ein Kultfilm - der Klassiker der Filme - der um Weihnachten in vielen Wohnzimmern aus den Fernsehern flimmert. Hauptdarstellerin Libuše Šafránková ist in diesem Jahr in Prag verstorben. Am Sonntag ebenfalls um 18 Uhr soll eine Weihnachtsgeschichte nach Dickens gezeigt werden. In der Hauptrolle spielt George C. Scott. Anmeldung erforderlich; im Kuhstall gilt die 3G-Regel. (mz)