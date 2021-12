Kreistag für Auflösung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Wittenberg/MZ - Ohne große Einwände hat der Kreistag bei seiner Sitzung am Montagabend die Auflösung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld, Dessau, Wittenberg mbH (WFG ABDW) beschlossen. Aufgaben des Wittenberger Parts der Gesellschaft sollen ab Januar durch die Kreisverwaltung wahrgenommen werden.

Im kommenden Jahr steht damit die Abwicklung und Rekommunalisierung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft auf dem Programm, die bekanntlich bislang kreisübergreifend gearbeitet hat. Dass das nun Geschichte sein soll, begründet Landrat Christian Tylsch (CDU) insbesondere mit einer „anderen Ausgangslage“.

Bestands-Unternehmen sollen gepflegt werden

Die Gesellschaft sei stark auf Ansiedlungen ausgerichtet gewesen, darum aber gehe es inzwischen nicht mehr vordergründig. Heute sei vielmehr „Bestands- und Erweiterungspflege“ gefragt, so Tylsch. Er nennt die Aufgaben - beispielsweise Bauanträge, Umwelt- oder Brandschutzgutachten - „verwaltungslastig“. Das sei ein anderes Geschäft. Wirtschaftsförderung habe aktuell eine klassische Lotsenfunktion durch die Verwaltung.

Ein guter Anlass für den Einschnitt sei das Ausscheiden des langjährigen Chefs der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Harald Wetzel. Zudem hätten die Partner, also Dessau und Anhalt-Bitterfeld, signalisiert, kein Interesse an der Fortführung der Gesellschaft zu haben.

Tylsch dementiert, dass die angestrebte Auflösung und die Konzentration wieder aufs Lokale ein Rückschritt sei. Die regionale Planungsgemeinschaft existiere ja weiter, zudem sei der Landkreis Mitglied bei der Metropolregion sowie der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt. Auch der Tourismusverband Anhalt-Dessau-Wittenberg sorge für regionale Vernetzung.

Es gehe jetzt, so Tylsch, um Professionalisierung und einen „Zugriff durch den Landkreis“. Das Know-how verliere man nicht durch die Auflösung der Gesellschaft und eine Kollegin, die in Wittenberg arbeitet, werde in die Kreisverwaltung übernommen. „Eine direkte Wirtschaftsförderung mit klaren Ansprechpartnern“ schwebt dem Landrat vor.

Es gibt auch skeptische Stimmen

Das alles klinge gut, sagte Stefan Kretschmar (Freie Wähler), werfe aber die Frage auf, wie künftig mit Neuansiedlungen umgegangen werden soll. „Nur Bestandspflege, ohne innovativ in die Zukunft zu schauen“, das sei zu wenig. Dass es durchaus skeptische Stimmen in Sachen Auflösung gebe, räumt Reinhard Rauschning (SPD) ein. Allerdings nennt er die Argumentation des Landrates überzeugend: „Wir sollten uns ein Jahr Zeit lassen und dann sehen, ob es funktioniert.“

Tylsch verwies indes auf die Planungsgemeinschaft, die sich um Neuansiedlungen kümmere. Im Übrigen gebe es zwar starkes Interesse etwa aus der Logistik-Branche an der Region, aber keine erschließbaren Gewerbegebiete dort, wo der Wunsch besteht: „Wir haben noch spannende Flächen, aber nicht autobahnnah.“