Kreisbrandmeister verlässt Posten: Tolle Leute und viel Stress für Roland Karthäuser

Die sechsjährige Amtszeit von Kreisbrandmeister Roland Karthäuser aus Lebien endete am Donnerstag. „Sechs Jahre sind um“, stellt er nüchtern im Gespräch mit der MZ fest. Am 1. Mai 2014 hatte er das Amt angetreten, in einer nicht einfachen Zeit. Der Posten war vakant. Sollte er diesen Schritt gehen, fragte sich Roland Karthäuser, der zu dem Zeitpunkt stellvertretender Landesbrandmeister und Stadtwehrleiter von Annaburg war. „Das musste zuvor geklärt werden, und es wurde geklärt.“ Im Rückblick auf die sechs Jahre stellt er fest: „Es war richtig, dass ich es gemacht habe“. Dass er zufrieden auf die sechs Jahre schauen kann, sei auch dank der guten Zusammenarbeit mit Landrat Jürgen Dannenberg (Linke) und Fachdienstleiterin Ute Görtler möglich. Sie seien nicht immer einer Meinung gewesen, „aber es muss schon passen“, meint er. Doch jetzt sollen Jüngere ran, sagt der 62-Jährige, der nicht wieder für das Ehrenamt kandidierte.

