Kreis Wittenberg kündigt Corona-Kontrollen an - Was Gastronomen, Apotheker und Co. davon halten

Vor dem Hintergrund stark steigender Corona-Infektionszahlen wird die Testpflicht ausgeweitet. Was Betroffene davon halten.

Oliver Bunde im Testzentrum der Böttger-Apotheke. Er richtet sich auf mehr Tests als in den vergangenen Wochen ein.

Wittenberg/MZ - Angesichts rasant steigender Infektionszahlen - am Montag lag die Inzidenz bei 189 - werden vielerorts Erleichterungen bei den Corona-Regeln zurückgenommen. Auch der Landkreis Wittenberg hat bereits vorige Woche angekündigt, dass ab diesem Montag in etlichen Einrichtungen eine Testpflicht eingeführt wird. Dazu gehören wie berichtet soziokulturelle Zentren, Seniorenbegegnungsstätten, Kultureinrichtungen und Gaststätten. Die MZ hat sich bei einigen Betroffenen umgehört, was sie von der Verschärfung der Eindämmungsregeln halten und ob sich diese leicht umsetzen lassen.