Kreis beantragt Ausnahmen für mehrere Schulen

Wittenberg/MZ - Der Schulentwicklungsplan des Landkreises Wittenberg, der vom Sommer nächsten Jahres an gilt - bis 2026/27 - ist unter Dach und Fach. Beim jüngsten Kreistag wurde das aufwendig erarbeitete Konzept gebilligt - ohne Gegenstimme und Enthaltung.

Jede Schule wird beschrieben

In dem Plan wird jede einzelne Schule beschrieben - mit Gebäude, Profil sowie den Prognosen für Geburten- und Schülerzahlentwicklung. Nach den Worten von Fachdienstleiterin Ute Helmchen existieren im Landkreis gegenwärtig 53 allgemeinbildende Schulen, davon vier in freier Trägerschaft. Es handelt sich um 31 Grundschulen, acht Sekundarschulen, zwei Gemeinschaftsschulen, zwei Gesamtschulen, vier Gymnasien sowie mehrere Förderschulen.

Von rund 11.000 Mädchen und Jungen, die unterrichtet werden, ist die Rede. Davon 24 Prozent an Gymnasien und rund sechs Prozent an den Förderschulen.

Dass es in den kommenden Jahren an der ein oder anderen Bildungseinrichtung eng wird und nicht überall die vorgegebenen Schülerzahlen erreicht werden, hat sich inzwischen herumgesprochen. Deshalb beantragt der Landkreis „zur Sicherung der Daseinsvorsorge Ausnahmen bei Unterschreitung der Mindestschülerzahl“. Das trifft auf folgende Schulen zu: Sekundarschule „Ernestine Reiske“ Kemberg, Sekundarschule Bad Schmiedeberg, das Lucas-Cranach-Gymnasium, das Paul-Gerhardt-Gymnasium und das Gymnasium Jessen.

Darüber hinaus haben die Prognosen für manche Grundschule ergeben, dass durch den demografischen Wandel auch dort Mindestschülerzahlen mittel- und langfristig nicht mehr erreicht werden. Bei den betroffenen Schulen sei der Träger „verpflichtet“, die Bestandssicherheit herzustellen, heißt es, beispielsweise durch eine Neuaufteilung der Schulbezirke. An einigen Orten ist das bereits geschehen.

Gespräch mit dem Landesschulamt geführt

Helmchen weist darauf hin, dass Mitte November ein Erörterungsgespräch beim Landesschulamt stattgefunden habe. Für die beiden genannten Sekundarschulen und für das Gymnasium in Jessen stünden Ausnahmegenehmigungen in Aussicht, für das Cranach-Gymnasium soll die Verwaltung ein Konzept „zur Herstellung der Bestandssicherheit“ erarbeiten. Die Prüfung und die Entscheidung über den Ausnahmeantrag für das Paul-Gerhardt-Gymnasium in Gräfenhainichen sei nach Einschätzung des Landesschulamtes an das Prüfergebnis des Wittenberger Lucas-Cranach-Gymnasiums geknüpft.

Dass es jetzt darum gehen müsse, möglichst alle Schulen im Landkreis zu erhalten, sagen mehrere Abgeordnete. „Dabei darf nicht jeder nur an seinen Standort denken“, mahnt etwa Stefan Kretschmar (Freie Wähler). Die Bürgermeister müssten schauen, was machbar ist. Und offenkundig habe noch nicht der „große Zuzug“ eingesetzt. Als eine mögliche Variante, um Schließungen zu vermeiden, nennt Kretschmar Schulverbünde. Er warnt auch: „Das Verwaltungsamt ist nicht schüchtern beim Schließen von Schulen.“ Der Entwicklungsplan mache jedenfalls klar, dass sich manches ändern muss.

Dass es jetzt gelte, kreative Lösungen zu finden, betont Frank Brettschneider (CDU). Er fügt hinzu: „Das ist ein Plan. Und uns eint der Wille, dass alle Schulen offen bleiben.“ Den demografischen Wandel als Grundproblem benennt indes Reinhild Hugenroth (Grüne). Junge Familien müssten in den Landkreis gezogen werden. Auch die Frage nach einer Fachhochschule sei zu stellen. „Wir müssen neue Wege gehen“, meint sie.

Möglichst alle Standorte erhalten

Dass es nichts bringe, „mit dem Sargdeckel zu klappern“, betont hingegen Reinhard Rauschning (SPD): „Wir wollen alle Standorte erhalten.“ Kein Gymnasium sei gegenwärtig in der Lage, sämtliche Schüler eines anderen aufzunehmen, erklärt der Vorsitzende des Schulausschusses: „Damit sind wir erst einmal auf der sicheren Seite.“ Im Übrigen habe der zuständige Ausschuss die Entwicklung im Blick - „schon aus strategischen Gründen“.

Auch Landrat Christian Tylsch (CDU) mahnt zur Gelassenheit: „Es ist nirgends von Schulschließungen die Rede“, sagt er. Standorte würden nicht in Frage gestellt: „Wir sollten auch nicht den Eindruck erwecken. Das ist kontraproduktiv.“

Dass es gelte, Standorte zu entwickeln, darauf macht Cornelia Reinecke (SPD) in der Diskussion aufmerksam. Ökologische Bildung könne da beispielsweise helfen. Sie nennt überdies die Stichworte Inklusion und Migration. Viel akuter sei allerdings ein anderes Problem: der Lehrermangel. Reinecke: „Was nützen viele schöne Standorte, wenn die Unterrichtsversorgung nicht stimmt?“