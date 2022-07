Kommt jetzt Bewegung in die Sanierung des Coswiger Schlosses?

Nachdem ein Jahrzehnt lang so gut wie nichts passiert ist, verkündet die Berliner Arcadia GmbH nun, wie es weitergehen soll mit dem Schloss.

Coswig/MZ - Manch einer nimmt es vermutlich kaum noch wahr. Das gewaltige Gebäude direkt an der Bundesstraße gehört halt irgendwie dazu, wenn man durch die Coswiger Kernstadt fährt. Nachts ist es mittlerweile sogar beleuchtet. Aber sonst ist in den jüngsten Jahren nichts oder zumindest nur wenig passiert am und im Coswiger Schloss. Vor etwa zehn Jahren waren die einst von der Berliner Arcadia GmbH veranlassten Sanierungs- und Renovierungstätigkeiten eingestellt worden.