Kolumbianer haben weite Reise zum Job

Kolumbiens Botschafter Hans-Peter Knudsen (Mitte) lässt es sich nicht nehmen, seinen Landsleuten in Bad Schmiedeberg einen Besuch abzustatten. Er will sicher sein, dass sie gut aufgehoben sind.

Bad Schmiedeberg/MZ - Valentina Motta hat eine weite Reise hinter sich. Die junge Frau kommt aus Barranquilla, einer Stadt in Kolumbien. Seit etwa drei Wochen lebt und arbeitet die 23-Jährige in Bad Schmiedeberg bei der Kur GmbH. Sie ist ausgebildete Pflegerin, hat an einer Universität in ihrer Heimat studiert.

Den Kontinent gewechselt

Dass sie nach Deutschland kam, hängt mit dem Fachkräftemangel hierzulande und den nicht sonderlich guten Berufsaussichten in Kolumbien zusammen. Valentina Motta ist eine von sechs Pflegerinnen, die den Kontinent gewechselt haben, um im Eisenmoorbad eine Anstellung zu erhalten. Weitere elf Frauen und Männer werden noch erwartet.

„Das Projekt, an dem wir schon lange arbeiten, umfasst insgesamt 17 Menschen, 15 Pflegefachkräfte, einen Arzt und einen Elektroingenieur“, erklärt Kurdirektor Deddo Lehmann. Ursprünglich war die Ankunft der Kolumbianer im Frühjahr geplant, die Corona-Krise verzögerte den Start mehrfach.

Die Kontakte in das südamerikanische Land hat ein Unternehmen vermittelt. Das Projekt fügt sich ein in die vielfältigen Bemühungen der Kur GmbH, dringend benötigtes Personal zu finden. Gerade bei Pflegefachkräften sei der deutsche Markt leer gefegt, sagt Lehmann, der darauf verweist, dass Betten nicht belegt werden können, weil es an Fachkräften fehlt. Bereits seit Jahren wird daher auch im Ausland gesucht.

Menschen aus elf Nationen arbeiten bei der Kur

Inzwischen arbeiten bei der Kur in Bad Schmiedeberg Menschen aus elf Nationen, etwa aus Spanien, Serbien, der Slowakei, aus Syrien, Aserbaidschan oder Tunesien. Nicht ad acta gelegt ist zudem die Kooperation mit dem Militärhospital in Vietnam (die MZ berichtete). Allerdings ergeben sich auch hier Verzögerungen, weil die Klinik in Ho-Chi-Minh-Stadt zeitweise zum Coronalazarett umfunktioniert werden musste und alle Leute gebraucht wurdenHo-Chi-Minh-StadtDie Deutsch-Ausbildung ist unterbrochen worden, soll aber im neuen Jahr fortgesetzt werden.

Das Team der Kur ist über die Verzögerung nicht allzu böse, weil das Herholen und Integrieren immer auch einen großen organisatorischen Aufwand bedeutet. Die Pflegekräfte aus Kolumbien sind zwar exzellent ausgebildet, manche haben etwa auf Intensivstationen gearbeitet, sie müssen sich in Deutschland trotzdem einer Anerkennungsprüfung stellen, die im April stattfindet. Darauf werden sie gegenwärtig vorbereitet - mit theoretischem Unterricht und praktischen Einsätzen.

Am Dienstag kam nun eigens der kolumbianische Botschafter Hans-Peter Knudsen nach Bad Schmiedeberg, um seine Landsleute zu besuchen. Er war im Mai schon einmal da, um sich die Bedingungen vor Ort anzusehen. Knudsen spricht von einer Win-Win-Win-Situation. Kolumbien profitiere, Deutschland und die Familien ebenfalls - etwa weil Geld nach Hause geschickt wird.

Trennung von der Familie

Valentina Motta ist jedenfalls froh, hier zu sein. Sie erhofft sich mehr Sicherheit und Lebensqualität, bessere Arbeitsbedingungen. Nur die Trennung von Familie und Freund ist schwer: „Das ist das erste Mal für mich.“