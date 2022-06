Kein Schlaraffenland mehr in der Coswiger Elbaue

Anwohner ärgern sich über die kürzlich stark gestutzten Korbweiden in der Coswiger Elbaue. Was die Untere Naturschutzbehörde dazu sagt.

Die Kopfweiden unterhalb vom Coswiger Schloss muten stark verschnitten derzeit eher trostlos an.

Coswig/MZ - Hans Kanthak ärgert sich, weil die Korbweiden an der Elbe direkt unterhalb des Coswiger Schlosses noch kurz vor dem jüngsten Monatswechsel - also vor dem Blühbeginn - gestutzt worden sind. Er spricht von einen Bärendienst, der besonders die Insekten in der Elbaue betreffe. „Bienen, Wildbienen, Hummeln“, zählt der ehemalige Förster auf. „Gerade die Weidenkätzchen enthalten viel Pollen und Nektar.“