Kein Geld für Straßenbau in Pretzsch

Dass die Bundesstraße in Pretzsch saniert werden muss, ist Konsens. Baurecht besteht seit vergangenem Jahr. Warum es nicht vorwärtsgeht.

Pretzsch/MZ - „Das ist überfällig und muss dringend in Angriff genommen werden.“ Mit klaren Worten macht Pretzschs Bürgermeister Clemens Zugowski auf die Notwendigkeit aufmerksam, dass die Bundesstraße, die durch die kleine Stadt führt, saniert werden muss. Insbesondere die Brücken bereiten Sorge. Gleich mehrere befänden sich in einem bedenklichen Zustand, so der Bürgermeister, der auf bereits erfolgte Einengungen verweist. Die Brücke bei der Bäckerei zum Beispiel sei derart marode, dass ein Teil der Straße gesperrt werden muss.