Karneval im Landkreis Wittenberg: Stimmung, Spaß und Partylaune garantiert

Die Jecken lassen es nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause in den kommenden Wochen so richtig krachen. Wo es demnächst närrisches Treiben bei sommerlichen Temperaturen zu erleben gibt.

Die Scheune des Gräfenhainichener Carneval Clubs wurde am Donnerstag mit einem kleinen Programm in geselliger Runde eröffnet, das bei den Sponsoren und Unterstützern sehr gut ankam.

Wittenberg/MZ - Die Narren in der Region haben einiges aufzuholen: Nach rund zwei Jahren Pandemie, in denen kaum ausgelassene Feiern möglich waren, wollen sie nun unbeschwert Party machen. Einige Vereine stehen schon längst in den Startlöchern, um mit buntem Programm, Musik und Tanzeinlagen närrische Stimmung im Kreis Wittenberg zu verbreiten. Die MZ hat sich bei einigen Karnevalsvereinen erkundigt, was in den kommenden Wochen geplant ist.