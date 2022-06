In Coswig ist das Mittelalterdorf Havenburg fast fertig

Coswig/MZ - Ein Aufenthalt in Havenburg soll Urlaub in einer anderen Zeit sein. „Ein Angebot an alle, die mal für ein Weilchen der Realität entkommen wollen“, sagt Nicole Krauthahn. Schon am Sonnabend des bevorstehenden Osterwochenendes werden die ersten Gäste in das Feriendorf an der Coswiger Marina einziehen und sich so auf eine kleine Zeitreise ins Mittelalter begeben.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<