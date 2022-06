Holger Hövelmann (SPD): Alter Hase tritt erneut zum Rennen an

Holger Hövelmann ist 53 Jahre alt und lebt in Zerbst. Er ist seit 34 Jahren verheiratet und hat zwei Töchter und zwei Enkel. Vor 20 Jahren wurde er Landrat in Anhalt-Zerbst, 2006 ging er als Innenminister nach Magdeburg. In den Landtag wurde er 2011 und 2016 gewählt.

(Foto: SPD)