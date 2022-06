Hochwertiges aus Wartenburg: Christian Kaiser stellt seine Öle vor

Sie sind in nahezu jeder Küche vorhanden: pflanzliche Speiseöle auf Basis von Sonnenblumen und Raps. Weitaus seltener sind die Speiseöle, die Christian Kaiser in seiner kleinen Manufaktur am Rande von Wartenburg herstellt. Sein Kühlschrank ist gut gefüllt mit exotischem Senf-, Leindotter- und Hanföl. Unter dem Namen „Des Kaisers Mühle“ bietet der 52-jährige Ölmüller etwa zehn spezielle Sorten an. Hergestellt mit seiner Ölmühle, die fast rund um die Uhr läuft.

