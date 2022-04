Historisches aus dem Gartenreich: Wer war Justin Bertuch?

In „Merk-Würdiges...“ erzählt Uwe Quilitzsch Geschichten aus dem Gartenreich. Teil 1 ist einem Freund von Fürst Franz gewidmet.

Wörlitz/MZ - Friedrich Justin Bertuch (30. September 1747 - 3. April 1822) war „der“ Unternehmer Weimars in der Epoche Goethes. Fast scheint es, als seien all seine Initiativen förmlich „zum Erfolg verurteilt“ gewesen. Er gründete aus modischen Erfordernissen heraus zunächst eine Werkstatt, die Kunstblumen lieferte. Der Markt war süchtig nach mehr Luxusgütern und so schuf er 1781 sein „Landes-Industrie-Comptoir“. Um die Waren weit über die Landesgrenzen des kleinen Thüringer Ländchens anzupreisen, etablierte er 1786 gemeinsam mit Georg Melchior Kraus das „Journal des Luxus und der Moden“ - quasi der Prototyp von „Vanity Fair“.