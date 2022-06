Hawaii: Wieso Bürgermeister von Coswig eine Städtepartnerschaft mit Honolulu anstrebt

Axel Clauß (parteilos) ist erneut auf dienstlicher Mission unterwegs gewesen, wo andere gerne Urlaub machen würden - in Honolulu. Wird die Inselstadt nun tatsächlich zur offiziellen Partnerstadt?

Coswig/MZ - Das Amt des Bürgermeisters in einer Kleinstadt bringt viel Verantwortung und Arbeit mit sich. Außerdem muss man in der Lage sein, sich nahezu jedes Wehwehchen der Einwohner geduldig anzuhören, sich der Probleme anzunehmen und Lösungen zu bieten. Axel Clauß (parteilos) kann als Coswiger Stadtoberhaupt aber auch über außerordentliche Annehmlichkeiten berichten und dürfte während seiner knapp fünfjährigen Amtszeit mittlerweile schon eine kleine Sammlung an Aloha-Ketten angelegt haben. Denn nach 2020 durfte er jetzt schon zum zweiten Mal nach Honolulu reisen und konnte die bunten, luftigen Hawaiihemden eine Zeit lang als Arbeitskleidung betrachten. „Mittlerweile habe ich schon drei Stück. Man nennt das Aloha-Business.“