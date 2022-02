Havarie beseitigt: Wasser in Seegrehna und Selbitz läuft wieder

Über einen Tag lang gab es in den beiden Ortschaften kein Leitungswasser. Am Donnerstagabend konnte der Schaden an der Leitung behoben werden.

Selbitz/MZ - Die Havarie der Trinkwasserleitung bei Hohenroda ist behoben. Das teilte der Abwasserzweckverband Elbaue-Heiderand am Freitagmorgen mit. Bereits am Donnerstagabend waren die Arbeiten an der defekten Leitung abgeschlossen worden. Nachdem die Leitung gespült worden war, lief das Wasser ab etwa 22 bis 23 Uhr in den beiden Ortschaften wieder, hieß es vom Geschäftsführer Bernd Honscha.

In Seegrehna und Selbitz war am Mittwochmorgen das Wasser abgestellt worden, weil sich ein Leitungsschaden bei Hohenroda ereignet hatte. Aufgrund der schwierigen Bedingungen - das Grundwasser flutete die Baustelle - dauerten die Arbeiten bis zum Donnerstagabend. Um die Versorgung in Kitas und anderen Einrichtungen zu gewährleisten, wurden Wasserwagen in die beiden Orte entsandt.