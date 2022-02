Havarie: 1500 Menschen in Selbitz und Seegrehna tagelang ohne Wasser

In Hohenroda laufen die Arbeiten an einer defekten Wasserleitung.

Kemberg/MZ - Die Havarie einer Trinkwasserleitung bei Hohenroda wird die Bewohner von Selbitz und Seegrehna länger von der Versorgung abschneiden, als noch am Dienstag angenommen. Das teilte der Geschäftsführer des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Elbaue-Heiderand, Bernd Honscha, der MZ mit. Unterhalb eines Feldes, das etwa 600 Meter Luftlinie von der Elbe entfernt liegt, habe es Lecks an der Leitung gegeben. Die etwa 30 Jahre alten PVC-Muffen, mit denen die Rohre verbunden sind, seien vermutlich aufgrund von Materialermüdung undicht geworden. Der Wasserverband hatte am Dienstag gehofft, die Arbeiten an der Leitung binnen eines Arbeitstages abschließen zu können.

Havarie bei Hohenroda - das Wasser ab der Baustelle steht am Donnerstagmorgen hoch. Foto: Alexander Baumbach, Kreisverwaltung Wittenberg

Das Problem: „Aufgrund des immensen Grundwassers so nah an der Elbe sind die Arbeiten erschwert“, sagte Honscha. Das Wasser drücke das Erdreich in die Leitungen und mache so die Reparatur schwierig. So bestünde die Gefahr, dass auch andere Medien in Mitleidenschaft gezogen würden. Daher hat der Wasserverband am Mittwochabend die Arbeiten vorerst eingestellt.

Am Abend und in der Nacht zum Donnerstag wurden Tiefbauunternehmen beauftragt. „Im Arbeitsbereich müssen wir das Grundwasser absenken“, erklärte der Geschäftsführer. Die Vorbereitung für das Abpumpen des Wassers nähme einige Stunden in Anspruch. „Wir hoffen - auch unter den ungünstigen Wetterprognosen - die Havariearbeiten bis morgen früh oder im Laufe des Vormittages abgeschlossen zu haben“, sagte Honscha am Donnerstagmorgen. Nach dem aktuellen Kenntnisstand müssen zwei Rohrleitungen mit einer Gesamtlänge von zwölf Metern ersetzt werden.

Die Arbeiten dauern länger an, als zunächst gedacht. Foto: Alexander Baumbach, Kreisverwaltung Wittenberg

Für die etwa 1.500 Bewohner der 450 Haushalte in Seegrehna und Selbitz bedeutet das nun, dass sie vermutlich weitere 24 Stunden auf den Anschluss an die Wasserversorgung warten müssen. In beiden Ortschaften sind Trinkwasserwagen unterwegs, die unter anderem Kindertagesstätten oder Pflegeeinrichtungen mit Wasser versorgen. Die örtlichen Gewerbetreibenden seien bereits durch den Wasserverband informiert worden, sagte Honscha. Menschen, die sich nicht selbst im Einzelhandel mit Wasser versorgen können, haben die Möglichkeit, beim Wasserverband unter der Telefonnummer (034921) 6180 ein Paket mit Wasserflaschen zu ordern.