Großer Andrang zum Start des Impfzentrums in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Die Schlange ist lang, der Parkplatz fast völlig mit Autos gefüllt. Kennzeichen aus Wittenberg, Gräfenhainichen, Potsdam-Mittelmark, sogar aus Berlin sind zu sehen. Ab 7 Uhr, berichtet die Chefin des Wittenberger Impfzentrums Mittelfeld, Susann Tiede, hätten die ersten vor der Tür gestanden. Seit 9 Uhr am Samstag hat das Zentrum in der Turnhalle der Wittenberger Berufsschule wieder geöffnet. Geschlossen worden war es, nachdem im September nur noch vereinzelte Impfwillige kamen. Binnen weniger Tage organisierten Tiede und ihre Kollegin den Wiederaufbau. Drei Ärzte und 22 Helfer von DRK, Johannitern, Kreisverwaltung und Bundeswehr sind an diesem ersten Tag hier im Einsatz. Das ist das Maximum, was an Personal hier Platz findet.

