Riesigk - Marie D. und Tina Babig leben ihren Glauben. Die jungen Frauen stammen aus Brandenburg und haben sich Gospeltribe angeschlossen. Die Bibelschule in Karlsruhe ist überkonfessionell angelegt. Einer der Schwerpunkte der diesjährigen Arbeit ist die Hilfe für Flüchtlinge. „Make a Change“ heißt der Wahlspruch der Bibelschüler. Pack an, hilf, öffne anderen Menschen die Augen. So sehen Marie und Tina ihre Mission.

Der Wörlitzer Pfarrer Thomas Pfennigsdorf ist angetan vom Einsatz der jungen Leute aus Karlsruhe und öffnet ihnen gern die Türen. „Warum denn nicht?“ Pfennigsdorf verließ Pfingstsonntag eingetretene Pfade und verlegte sogar die Gottesdienstzeit. „Ich übertrage Marie, Tina und den anderen auch einen Teil der Feier.“

Nicht nur weil Gospeltribe-Schüler mit ihrer herzerfrischenden Art begeistern, stehen ihnen die Türen offen. Im Riesigker Gotteshaus greifen sie ein brandaktuelles Thema auf: Flüchtlinge. „Wir haben die Plakate in Vockerode gesehen“, erklärt Marie D. „Frau Merkel, wir schaffen das nicht: Das zeigt doch, welche Vorurteile und Ängste existieren“, meint sie. Tina Babig geht noch weiter. Sie sieht „die Angst vor neuen Dingen, die Angst vor Verlust“. Alles Neue ist fremd. Und doch gehören für sie Begriffe wie Flüchtlinge und Zuhause zusammen. „Jeder hat sein Zuhause“, erklärt die Brandenburgerin. Für sie ist das allerdings alles andere als ein Ort auf Erden. „Das Zuhause wartet im Himmel.“ Jung, frisch und frei sind die Erklärungen. Das Dasein auf Erden ist kaum mehr als ein verschwindend kleiner Augenblick. Eine Sequenz und bildlich gesehen nicht mehr als ein Zwischenstopp auf dem Flug von Südamerika nach Europa.

Gospeltribe-Schüler sprechen eine besondere Sprache. Sie erzählen vom Glauben, von der Liebe zu Gott. Sie wollen begeistern und gestalten deshalb einen alles andere als gewohnten Gottesdienst. Biblische Geschichte wird in einen aktuellen Kontext gestellt. „Flucht ist keine Seltenheit“, erklären die Schüler. „Auch Mose musste fliehen.“ Die Frage sei nur, wer wie aufgenommen werde.

Praktische Erfahrungen haben Marie D. und Tina Babig unter Flüchtlingen im französischen Calais gemacht. Sie sind auf Menschen in Südamerika zugegangen und halten in Karlsruhe Kontakt zu den Frauen, Männern und Kindern im Flüchtlingsheim. „Die haben so viel furchtbare Dinge erlebt und manchmal noch die Sachen an, mit denen sie wochenlang unterwegs waren.“ Zuhören, Aufmerksamkeit schenken und erfahren, welches Schicksal hinter jedem einzelnen Menschen steht: Das ist die Botschaft der Bibelschüler. Anderssein lassen sie nur beim Aussehen zu. Egal, woher Menschen kommen: „Sie sind am Ende auch nur junge Leute, die Wünsche haben, studieren wollen.“ Die Gospeltribe-Schüler werben für Verständnis und begründen ihren Einsatz in allen Ländern der Welt. „Jeder Mensch ist es wert.“

Die deutlichen Worte überraschen. Sie sind aber bewusst gewählt, um Augen zu öffnen. Das hat Pfarrer Thomas Pfennigsdorf erkannt. „Wir sind hier gefordert.“ Auch weil die Angst vor dem Fremden im Wörlitzer Winkel augenscheinlich sehr groß sei. (mz)