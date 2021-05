Getöteter Wolfhard L. aus Zahna: Verurteilter Jens R. zieht vor Bundesgerichtshof

Gegen das Urteil im Fall des getöteten Zahnaer Rentners Wolfhard L. hat der Anwalt des der Tat angeklagten Jesseners fristgerecht innerhalb einer Woche nach Urteilsverkündung Revision beantragt. Das bestätigt der Sprecher des Landgerichtes Dessau-Roßlau, Frank Straube. „Der Bundesgerichtshof wird nun prüfen, ob das Verfahren formelle oder materielle Fehler aufweist“, erklärt Straube.

Das Schwurgericht hatte am 5. November den 55-jährigen Jessener wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt, weil mindestens einer der beiden „niedrigen Beweggründe“ - Rache oder Verdeckungsabsicht - der Tat zugrunde lag. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte sein Opfer entführt, auf seinem Grundstück in Seyda misshandelt und es dann wehrlos in einem Bach bei Zahna abgelegt hatte, wo der Mann dann ertrank.

Welche Fehler der Anwalt in dem Verfahren sieht, sei noch nicht bekannt. „Er hat nach Erhalt der schriftlichen Urteilsbegründung einen Monat Zeit, beim Bundesgerichtshof seinen Antrag zu erläutern“, so Straube.

Die Prüfung erfolge allein anhand der Akten. Gibt der Bundesgerichtshof dem Antrag auf Revision statt, wird das Verfahren an eine andere Kammer verwiesen und neu aufgerollt. Die Prüfung in einem so umfangreichen Verfahren könne einige Monate in Anspruch nehmen, sagt der Landgerichtssprecher. Auch wenn das Urteil damit noch nicht rechtskräftig ist: Der Angeklagte bleibt hinter Gittern. „Das Gericht hat die Fortdauer der Untersuchungshaft angeordnet.“

Der Landgerichtssprecher erklärt den Unterschied zwischen Revision und Berufung. Bei einer Berufung werde ein Verfahren in der nächsthöheren Instanz sofort neu aufgerollt. „Gegen erstinstanzliche Strafurteile des Landgerichtes in so schwerwiegenden Fällen wie diesen gibt es nur das Rechtsmittel der Revision“, so Frank Straube. (mz)