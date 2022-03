Gespräch in Wittenberg mit Pol: Wie können die Preise gebremst werden?

In einer Gesprächsrunde im Autohaus Peter in Wittenberg ging es ums Thema Energie. Von links: Hendrik Hiller, Andreas Peter und Christiane Dost, Helmut Peter, Sven Schulze, Torsten Zugehör und Christian Tylsch.

Wittenberg/MZ - Die Sorge um hohe Energiekosten treibt derzeit alle um. Am vergangenen Freitag ging es in einer Gesprächsrunde ohne Publikum im neuen Mercedes-Autohaus Peter in Wittenberg genau darum. Zu Gast in der Gesprächsrunde waren Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU), der Senior-Chef der Peter-Gruppe Helmut Peter, Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos), Landrat Christian Tylsch (CDU), der langjährige Kreishandwerkschef Hendrik Hiller sowie der zweite Geschäftsführer Andreas Peter und Centerleiterin Christiane Dost.

Große Engpässe befürchtet

Schulze sprach von einer großen Herausforderung für die Industrie. Nicht nur der Rohstoffmangel mache nun Sorge, sondern auch hohe Energiekosten und Mitarbeiter, die weite Pendelstrecken zurücklegen, um zur Arbeit zu kommen. Im Bundestag herrsche aktuell ein „Sachkenntnis-Problem“ in Bezug auf die Energieproduktion. Für die Industrie werde es große Engpässe geben, hingegen gebe es für die Normalverbraucher vorerst genug Reserven. Sanktionen gegen Russland seien wichtig, dahinter steht Sven Schulze. „Aber Energie benötigt das Land auch.“

Ein wichtiger Anfang

Bereits jetzt sehe man die Folgen, er verwies auf die steigenden Spritpreise. „Wir sind abhängig, das müssen wir akzeptieren und zugleich aktiv Alternativen schaffen“, sagte er. Am härtesten werde es Industriebereiche wie die Glas-Produktion treffen. Glas wird mithilfe von Gas hergestellt. Auch SKW Piesteritz sei stark betroffen, weil der Chemieriese der größte Gasverbraucher Deutschlands ist. Es müsse jetzt etwas getan werden, Schulze nannte EEG und Mehrwertsteuersenkung auf Spritkosten als wichtigen Anfang. Aktuell wehre sich die Bundesregierung aber noch gegen diese Forderung. Helmut Peter sagte, neue Autos würden im Durchschnitt fünf Prozent teurer aufgrund von Strafkosten der EU wegen der Überschreitung von CO₂-Grenzwerten. Er vermute, dass demnächst mehrere kleine Autohändler aufgeben werden, unter anderem aufgrund von Personalmangel.

Zur Frage von Lieferschwierigkeiten sagte Peter, es gebe in Deutschland noch genug Autos auf dem Markt, da sehe er keine Schwierigkeiten. Auch bei der E-Mobilität ist er gespannt, wo das noch hinführt. Sie sei wichtig, aber letzten Endes eine Zwischenlösung. Es werde weitere Möglichkeiten geben wie Wasserstoff. Autos würden aber immer auf den Straßen fahren, ganz egal wie sie betrieben werden.

Der langjährige Kreishandwerkschef und nun Vorstandsmitglied der Handwerkskammer Halle, Hendrik Hiller, sagte der MZ: „Derzeit sollte die Regierung ein Augenmerk auch auf das Handwerk legen.“ Er beklagte Materialmangel, fehlendes qualifiziertes Personal - und nun auch noch steigende Energiekosten. Von den bislang zwölf Euro Mindestlohn würden die betreffenden Angestellten nichts merken, wenn sie nun 200 Euro im Monat mehr für Spritkosten und zusätzliche Heizkosten aufbringen müssen. Man könnte direkt auf 14 Euro gehen. Die meisten Firmen seien nicht in der Lage, aktuell ihre Löhne anzupassen aufgrund der für sie massiv gestiegenen Materialkosten.

Schandfleck war gestern

Oberbürgermeister Zugehör war überwiegend stiller Beobachter, Helmut Peter dankte ihm einmal mehr für die aktive Unterstützung bei seinem Projekt des Autohaus-Neubaus in Wittenberg. Aus einem Schandfleck der Stadt Wittenberg sei nun ein modernes Mercedes-Autohaus mit vielen lukrativen Arbeitsplätzen geworden. Insgesamt 12 Millionen Euro waren hier investiert worden. Die Eröffnung soll Ende März, Anfang April erfolgen.