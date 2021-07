Gegen Baum gefahren: 53-Jährige stirbt bei Unfall nahe Coswig

Coswig/MZ - Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Bräsen und Thießen ist am frühen Montagmorgen eine 53 Jahre alte Frau aus Jeber-Bergfrieden bei Bräsen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam die Frau mit ihrem Auto gegen 4.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache von der L120 ab und prallte gegen einen Baum. Der Notarzt konnte wenig später nur noch den Tod der Frau feststellen.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauerten am Nachmittag noch an. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.