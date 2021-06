Frischer Wind im Simonetti-Haus in Coswig

Dank fleißiger Vereinsmitglieder und diverser Förderprogramme ist im Simonetti-Haus in Coswig ein coronasicherer Neustart in Sicht.

Das Simonetti-Haus in Coswig öffnet am 2. Juli zu einem Konzert mit Bluesrudy seinen Saal.

Coswig - Wer in den vergangenen Monaten an der Einfahrt des Simonetti-Hauses in Coswig vorbeikam, entdeckte immer wieder Autos und Fahrräder, sogar größere LKW. Unter Einhaltung der strengen Corona-Vorgaben wurde hier fast täglich gearbeitet. Mit Fördermitteln aus den Bundesprogrammen „Neustart Soforthilfe“ und „Neustart Kultur“ konnten wichtige Maßnahmen zur Verbesserung der Hygienesituation und des Raumangebotes umgesetzt werden, ergänzt durch Maßnahmen aus dem Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“.

Neues Hygiene-Konzept

Unter anderem wurden neue Türen für die Fluchtwege, Fenster in Küche und Toiletten sowie eine Anlage zur Luftreinigung eingebaut. „Für den Festsaal verfügen wir jetzt über ein sicheres Hygienekonzept, das auch strengeren Auflagen wie in Corona-Zeiten gerecht wird“, betonte die Vorsitzende des Simonetti-Haus-Vereins Claudia Hermann.

Einen derart großen Bauabschnitt anzupacken, war für den Verein, der auch bei Bauarbeiten weitgehend auf ehrenamtliche Helfer angewiesen ist, ein gewisses Risiko. Schließlich hatten alle immer die Hoffnung, möglichst bald auch wieder mit Veranstaltungen wie der „Katzenmusik“ starten zu können. Dementsprechend war der Zeitdruck groß. „Aber wir haben hier ein eingespieltes Team unter der Leitung von Vorstandsmitglied und Architekt Volker Riedel, das sich wieder mal mächtig ins Zeug gelegt hat. Jetzt ist alles rechtzeitig fertig und es kann am 2. Juli wieder losgehen“, freut sich Claudia Hermann, die mit ihrem Mann Mike auch immer mitten im Baugeschehen war. „Manchmal war uns schon ein bisschen mulmig, bei den vielen angefangenen Baustellen hier im Saal“, so Jürgen Obst, der zu den Helfern gehört.

Und es hat sich gelohnt: Wer jetzt den historischen Saal betritt, trifft auf eine großzügige und helle Eingangshalle. Im Saal selbst wurden Einbauten aus den 1930er Jahren abgerissen. Dass der Saal jetzt so eine Weite ausstrahlt, liegt nicht zuletzt an den neuen, denkmalgerecht verlegten Dielen unter den Emporen und den neuen Fenstern. Moderne Tresen samt Speisevitrinen und Geschirrspülanlage konnten für eine Verbesserung der hygienischen Situation eingebaut werden. Auch Stühle und Tische wurden angeschafft, um die erweiterte Fläche des Saales mit größeren Abständen zu nutzen.

Insgesamt wurden rund 115.000 Euro Fördermittel aus den drei genannten Förderprogrammen erfolgreich umgesetzt. Hinzu kommen etwa 10.000 Euro finanzieller Eigenanteil, die trotz schwieriger Bedingungen aufgebracht werden konnten.

Der Musiker „Bluesrudi“ (Foto: Thomas Klitzsch)

Ein Wermutstropfen aus Sicht des Vereins ist die Entscheidung der Stadt Coswig, das er keine finanzielle Unterstützung mehr für seine gesellschaftliche und kulturelle Arbeit im Stadtgebiet erhält. Einige Ideen für die zukünftige Zusammenarbeit, zum Beispiel mit dem Museum, sind damit gefährdet. Die durch den Lockdown ausgefallenen Veranstaltungen und Führungen kommen erschwerend hinzu.

Geholfen haben wieder einmal lokale Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger, die mit finanziellen Spenden den Eigenanteil abgesichert haben. Die Vereinsmitglieder haben im Zeitraum der Umsetzung rund 2.100 Stunden freiwilliger Hilfe geleistet, zum Beispiel beim Umräumen, bei Wand- und Deckenreparaturen, Abbrucharbeiten und Hilfeleistungen für die Handwerker.

Alles bereit für Bluesrudy

Ein Stammgast hat sich für Freitag, den 2. Juli bereits im Simonetti-Haus angemeldet: Bluesrudy und seine Freunde eröffnen die Konzert-Saison 2021. Sie kommen schon zum fünften Mal nach Coswig. „Die Bluesrudy-Konzerte versprechen immer einen ganz besonderen Abend mit viel Stimmung im Saal“, meint Volker Riedel, der auch die Fäden zu den Künstlern für die „Katzenmusik“ in der Hand hält. (mz)