Fördersumme für Lindenstraße in Bad Schmiedeberg reicht nicht

Stadt will endlich die Lindenstraße auf Vordermann bringen, steigende Baukosten behindern das Projekt. Schule in Trebitz soll ab Sommer saniert werden.

Ein Teil der Bäume in der Lindenstraße ist bereits gefallen, die Sanierungsarbeiten jedoch lassen noch auf sich warten.

Bad Schmiedeberg/MZ - Bad Schmiedeberg steht auch in diesem Jahr, das gerade begonnen hat, vor erheblichen finanziellen Herausforderungen. Dennoch soll sich 2022 in der hoch verschuldeten Stadt nach den Verzögerungen der vergangenen Jahre etwas bewegen, ein bisschen zumindest. Zuvörderst ist da die Grundschule in Trebitz zu nennen, die ja dringend saniert werden muss, schon allein aus Gründen des Brandschutzes.

Herzstück fehlt noch

Die Arbeiten im Inneren des Schulhauses sollten wie berichtet längst begonnen haben, im vergangenen Jahr. Dass es dazu nicht gekommen ist, hat wesentlich mit dem lange nicht beschlossenen Haushalt zu tun. Jetzt ist Bad Schmiedebergs Bürgermeister Martin Röthel (SPD) optimistisch, dass es losgehen kann. Die Pläne liegen vor, die Förderung steht. Veranschlagt sind Kosten von rund einer Million Euro. Die Fördersumme liegt bei 558.000 Euro. Der Rest muss durch Eigenmittel, die im Haushalt 2021 eingestellt waren und durch Kredite gedeckt werden, erbracht werden. Röthel geht davon aus, dass im Sommer mit den Erneuerungsarbeiten begonnen werden kann.

Weniger optimistisch klingt der Bürgermeister in Sachen Lindenstraße in Bad Schmiedeberg. Das ist ebenfalls ein ewiges, lange diskutiertes Thema. Nach der mühseligen Einigung auf eine Variante der Sanierung - es ging unter anderem um den Erhalt möglichst vieler Bäume - sollten auch dort die Arbeiten längst im Gange sein. Zumindest sind die Linden auf einer Seite der Straße bereits gefällt worden, die auf der anderen Seite sollen erhalten bleiben. Wann aber nun die Sanierungs- und Ausbauarbeiten erfolgen, das steht bislang nicht fest: „Wir wollen 2022 anfangen“, sagt Röthel. Die anderen Baumaßnahmen im Rahmen des Kurterrainwegekonzeptes seien schließlich erledigt. „Das Herzstück aber fehlt noch.“

Die Verzögerungen haben unter anderem mit einem Phänomen zu tun, das sich auf zahlreichen Baustellen zeigt: den erheblich steigenden Kosten. Die zugesagte Fördersumme reicht schlicht nicht mehr aus. „Wir hoffen daher auf eine höhere Fördersumme und müssen unsere Mehrkosten einplanen“, erklärt der Bürgermeister.

Ursprünglich seien für die gesamte Baumaßnahme, die Sanierung der Straße und das Anlegen eines Fußweges, einst 1,7 Millionen Euro vorgesehen gewesen. „Damit kommen wir nicht aus.“

Zu den für dieses Jahr geplanten Bauprojekten zählt außerdem noch die Teichsanierung in Meuro. Fördermittel sind wie berichtet zugesagt, sie müssen allerdings noch in Bad Schmiedeberg eintreffen. Röthel: „Wir sind eingeladen, das Projekt im März in Berlin vorzustellen, um die Fördermittel zu erhalten.“

Einiges offen

Abgesehen von den Bauprojekten dürften Haushalt und Konsolidierung wiederum spannende Themen werden in diesem Jahr. Ersterer soll wie berichtet im Februar den Stadträten vorgelegt werden. Ein Defizit ist ebenso sicher wie das Konsolidierungskonzept, mit dem sich der Stadtrat schwer tut. Die Erhöhung der Grundsteuer B ist immer noch nicht unter Dach und Fach. „Bei der Konsolidierung ist noch einiges offen“, bemerkt der Bürgermeister und ahnt: „Das wird wohl ein zäher Prozess.“

Was ebenso ansteht: die Neuwahl des Jugendstadtrates. Im Amtsblatt soll demnächst eine Ausschreibung erscheinen. Danach können Bewerbungen eingereicht werden. Der Bürgermeister möchte eigentlich an die Schulen gehen und das Gremium, das sich insbesondere den Anliegen junger Leute widmen soll, vorstellen. Durch Corona könnte das aber schwierig werden.