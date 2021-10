Feuerwehr im Großeinsatz

Beträchtlichen Schaden hat am Montagmorgen der Brand eines Hauses im Bad Schmiedeberger Ortsteil Splau verursacht. Um 6.06 Uhr meldete die Rettungsleitstelle des Landkreises Wittenberg der Polizei den Brand eines Einfamilienhauses. Diese alarmierte sofort die umliegenden Wehren Bad Schmiedeberg, Pretzsch, Söllichau, Meuro, Schnellin, Korgau und Kemberg. Mehr als 50 Kameraden und Kameradinnen waren in der Folgezeit in Splau im Einsatz. Das derzeit unbewohnte Haus brannte nach Angaben der Polizei beim Eintreffen der Wehren schon in voller Ausdehnung. Ein weiteres Ausbreiten der Flammen auf Nebengebäude konnten die Kameraden aber verhindern. Sie mussten außerdem einen Gastank, der in unmittelbarer Nähe stand, kühlen. Personen wurden nicht verletzt. Die bedankten sich für den Löscheinsatz, indem sie sich um Verpflegung und heiße Getränke für die Feuerwehrleute kümmerten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: Sascha Graf