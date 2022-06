Fest ohne Musik ist undenkbar für Wittenberger Musikschulleiter

In der Weihnachtszeit gemeinsam in der Familie zu musizieren hat eine lange Tradition. Bereits im Mittelalter etablierte sich die Hausmusik. Musikschulleiter Thomas Höhne aus Wittenberg spielt leidenschaftlich gern Renaissance-Musik. Was ihn daran fasziniert.

Wittenberg/MZ - Mit den Liebsten an Heiligabend zu musizieren, hat in vielen Familien Tradition - und ohne Musik ist Weihnachten auch nur halb so schön. Es sind die Lieder und das harmonische Zusammenspiel der klangvollen Instrumente, die dem Fest besinnliche Stimmung verleihen. Lieder wie „O, du fröhliche“ oder auch „Stille Nacht, heilige Nacht“ gehören zur Weihnachtszeit einfach dazu. Dieser Ansicht ist auch Thomas Höhne, der in Wittenberg eine private Musikschule leitet und ebenfalls in der Lutherstadt als künstlerischer Leiter des Renaissance-Musikfestivals tätig ist.