Ferienwohnungen und Campingplätze im Landkreis Wittenberg sehr gefragt

Wer noch buchen will, muss schnell sein. Was Inhaber trotz Nachfrage beschäftigt.

Eine Gruppe aus Berlin, die an diesem Wochenende eigentlich beim Full Force Festival in Ferropolis gewesen wäre, campt nun hier.

Wittenberg - Allmählich kehrt nach Monaten des Lockdowns sowie vieler Unsicherheiten die Reiselust zurück. Auf einen Urlaub in den Sommermonaten wollen etliche nicht verzichten - oft ändern sich jedoch Art und Ziele der Reise. Ferienwohnungen sowie Campingplätze sind wegen der Pandemie sehr gefragt. Die individuelle Anreise und das Wohnen auf vier Rädern oder auch in Ferienhäusern schafft Sicherheit, sich nicht so schnell mit dem Coronavirus anzustecken. Diesen Reise-Trend spüren auch Campingplatz- und Ferienhausbesitzer im Landkreis. Sie verzeichnen viele Buchungen - gerade in der Ferienzeit werden sie gut ausgelastet sein. Dennoch zieht nicht jeder Inhaber im Kreis eine positive Bilanz.