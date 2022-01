Falsche Polizisten im Landkreis Wittenberg: Betrüger holen Geldkarten ab

Wittenberg/MZ - Gleich zwei Fälle, in denen sich die Anrufer als Polizisten ausgaben, sind der Polizei am Wochenende angezeigt worden. Am Freitagnachmittag wurde der Polizei angezeigt, dass eine 83-jährige Geschädigte aus dem Landkreis Wittenberg am Donnerstag einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten bekommen hatte, welcher ihr mitteilte, dass Straftaten zum Nachteil von Bankkunden erfolgen sollen. Eine „Kollegin“ wolle bei ihr vorbeikommen, um die Geldkarte abzuholen.

Geld abgehoben

Wenig später erschien die falsche Polizistin bei der Geschädigten und übernahm die Geldkarte. Angeblich wolle sie ihr diese später wieder zurückbringen, was jedoch nicht geschah. Stattdessen wurden von den Betrügern widerrechtlich Bargeld im unteren vierstelligen Bereich an einem Geldautomaten abgehoben und mehrere tausend Euro auf ein fremdes Konto überwiesen.

Ein weiterer Fall, welcher am Freitag geschehen ist, wurde am Sonnabend angezeigt. Eine Diebesbande sei angeblich unterwegs. Deshalb solle eine 67-Jährige Schmuck, Geld sowie ihre Geldkarte übergeben. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, wurde der Geschädigten mit dem Staatsanwalt und einer Strafe gedroht. In der weiteren Folge übergab die Geschädigte die Geldkarte.

Nicht echt

Polizeihauptkommissarin Cornelie Dieke erklärt, dass Polizisten niemals Bargeld, Schmuck, Geld- oder Kreditkarten oder sonstige Wertgegenstände mitnehmen. Wenn so etwas mitgeteilt werde, können Bürger mit 100-prozentiger Sicherheit davon ausgehen, dass es sich um Betrüger handelt, betont Dieke. Sie rät: „Geben Sie niemals oben genannte Dinge heraus!“ Wer sich unsicher sei, solle sich bei der richtigen Polizei informieren.