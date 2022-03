Elbfähre Coswig fährt wieder

Coswig/MZ - - Am Mittwoch, 1. März, nimmt die Coswiger Elbfähre ihren Betrieb wieder auf. Der Wasserstand, der vor einigen Tagen auf über vier Meter angestiegen war und so den Fährstart am 1. März verhinderte, sei deutlich zurückgegangen, so dass mit einem Tag Verspätung gestartet werden könne. Darüber informiert Matthias Mohs, Geschäftsführer der Coswiger Stadtwerke.

Die Fähre verkehrt derzeit täglich von 10 bis 17 Uhr und ab März wieder eine Stunde länger.