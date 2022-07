Einstimmiges Votum für Coswiger Wehrleiter

Der Weidener Wehrleiter Lars Kolbe überprüft die Ausrüstung am Löschgruppenfahrzeug.

Weiden/MZ - „Jeder der in Weiden wohnt, sollte in der Feuerwehr sein“, sagt Lars Kolbe. Dann macht er kleine Pause und schmunzelt. „Zumindest früher hatte man das hier immer gesagt“, erklärt er. Ganz stimme das freilich nicht, aber 27 aktive Einsatzkräfte bei einer Einwohnerzahl von etwa 120 könnten sich in jedem Falle sehen lassen, findet Kolbe.