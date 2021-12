Ein Tag rettet die Wasser-Bilanz im Kreis Wittenberg

Wittenberg/MZ - Am vierten Tag des Monats sind knapp 41 Liter auf den Quadratmeter gefallen: Der Mittelwert von 22 Beobachtern bedeutet 105 Prozent der normalen Monatsmenge für den Landkreis. Für den ganzen Monat stehen 51,6 Liter zu Buche, macht 148 Prozent. Auf den ersten Blick erstaunlich. Der Blick in die Aufzeichnungen für Wittenberg seit 1891 relativiert das: Niederschlagsmengen über 58 mm oder 150 Prozent sind statistisch alle 3,3 Jahre registriert worden.

Gleichwohl bleibt die Freude über das Ereignis, welches am 4. November derart hohe Mengen hinterlassen hat, weil mit dieser Summe die Jahresbilanz des Niederschlags 2021 zum Monatsende bereits leicht positiv ausfiel und an den folgenden zehn bis zwölf Tagen mit messbarem Niederschlag in der zweiten Dekade nur 0,6 mm und im letzten Monatsdrittel 9,5 mm gefallen sind. Konkret: Ohne das Ereignis hätte der November sehr dürftig ausgesehen. Die höchste Menge wurde dabei am 4. in Seyda mit 46,1 mm gemessen, gefolgt von Holzdorf (45,8) und Zallmsdorf (45,4).

Zur Temperatur: Das Monatsmittel der Lufttemperatur betrug im November 2021 im Landkreis sehr einheitlich 5,6 °C, ein Plus von 1,3 Grad. Damit blieb das Berichtsgebiet 0,1 Grad unter dem Sachsen-Anhalt-Durchschnitt, sonst liegt die Elbaue meist über dem Landesdurchschnitt. Den wärmsten Tag des Monats gab es meist am 1. und 2. November, um die 13 Grad wurden gemessen; besonders kühl wurde der 23. bzw. 28. November; auf minus 2,5 bis minus 3 Grad ging die Temperatur herunter, in Erdbodennähe unter minus 5 Grad. Fünf bis zehn Frosttage sind aufgetreten von West nach Ost. An den letzten beiden Tagen haben mehrere Beobachter Schnee oder Schneegriesel im Niederschlag gesehen.

Negativ: Die Sonne schien (nur) knapp 40 Stunden, das entspricht rund 75 Prozent vom langjährigen Mittel der Jahre 1961 bis 1990. Damit blieb der Landkreis noch zwei Stunden unter dem Landesdurchschnitt.

Noch einmal zum Wasser: Die höchste seit 1891 in Wittenberg im November gefallene Niederschlagsmenge betrug 134 Liter/m². Das war 2010. Die geringste Menge 2011: 0,5 mm. Damit nehmen sich die 51,6 mm vom November 2021 bescheiden aus.