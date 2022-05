Ein kleiner Bach in Coswig bereitet Sorgen

Lutz Friedrich (li.) und Holger Bär diskutieren auf der Rosselbrücke in Thiessen über den hohen Wasserstand.

Thiessen/MZ - Es sind nur noch ein paar Zentimeter - zwei Hände breit vielleicht - bis das Wasser der kleinen Rossel direkt an der Brücke inmitten des Coswiger Ortsteils Thießen steht. Nur wenige Meter bachaufwärts wohnt Holger Bär. Die Rossel fließt direkt an seinem Grundstück vorbei. Bär ist sich sicher: „Der Bach steht im Moment bestimmt zehn bis 15 Zentimeter höher als normal in dieser Jahreszeit.“