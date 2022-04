DRK Wittenberg: Badeunfälle drohen wegen ausgefallenem Schwimmunterricht

Michael Walter, Bereichsleiter des Deutschen Roten Kreuzes, weist auf Gefahren auch an kleinen Seen wie den Jessener Badesee hin.

Jessen - Der Sommer ist da und mit ihm die heiß ersehnten hohen Temperaturen, bei denen man nur noch eines möchte - Abkühlung. Was könnte da verlockender sein, als sich in die Wellen von Seen und Schwimmbädern zu stürzen. Doch bei allem Spaß, dass erfrischende Nass kann auch tückisch sein, erklärt Michael Walter, Kreisbereichsleiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), zu dem auch die Wasserwacht gehört. Deren ehrenamtliche Mitglieder haben es sich zur Aufgabe gemacht, Personen am, auf und im Wasser zu retten.