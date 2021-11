Die Wochenend-Empfehlungen für den Landkreis Wittenberg

Wittenberg/MZ - Ein bisschen wetterunabhängig sollten die Angebote für dieses Wochenende schon sein. Auch wenn Veranstaltungen unterm freien Himmel die bessere Alternative wären. Gleichwohl, es gibt noch Ziele, die bei Einhaltung der geltenden Regeln angesteuert werden können. Das könnte die Ausstellung „Adventskalender. Türchen für Türchen Vorfreude“ im Cranach-Hof, Markt 4 (die MZ berichtete) sein. Die ist nach ihrer Eröffnung am heutigen Freitag am Sonnabend von 10 bis 17 und am Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Es kann aber auch eine herbsttypische Ausstellung von Rassegeflügel und -kaninchen sein, wie sie in Zahna zu sehen ist (die MZ berichtete). Geöffnet ist die Schau am Sonnabend von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Verbunden werden könnte dies mit einem Werkstattbesuch.

1. Zahna - Tag der offenen Tür.

In die Breitenteichstraße lädt Familie Engler in die Keramikwerkstatt ein. Sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag kann jeweils zwischen 10 und 17 Uhr Getöpfertes für den Gebrauch oder auch zur Zierde bestaunt und auch erworben werden. Da gibt es vielerlei Keramiken mit floralen Motiven oder auch mit Kranichen, werden weihnachtliche Anhänger präsentiert und gern auch so genannte Kerzenfresser, mit denen Kerzenreste aufgebraucht werden können. Anja Engler hat zudem eine Auswahl an Engelsfiguren gefertigt. Die seien neu im Sortiment, sagt ihr Mann Jörg Engler, und passten natürlich gut in die bevorstehende Adventszeit oder böten sich als Weihnachtsgeschenk an. Kuchen und Kaffee werde es bei diesem Tag der offenen Tür coronabedingt nicht geben, so Jörg Engler.

2. Lubast - Konzert.

Ein Meisterkonzert erklingt am Sonntag, ab 15 Uhr, in Lubast mit dem Liederzyklus von Franz Schuberts „Winterreise“. Für die Aufführung hat Professor Frank-Immo Zichner den prominenten Bariton Roman Trekel von der Deutschen Staatsoper Berlin gewonnen. Trekel gilt als einer der erfolgreichsten Liedinterpreten seiner Generation. Seit über zwei Jahrzehnten unterrichtet er Gesang an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin, gibt Meisterkurse und wird regelmäßig als Juror zu internationalen Wettbewerben eingeladen. Er gastierte an Opernbühnen wie dem Teatro alla Scala di Milano, dem Royal Opera House Covent Garden London, den Staatsopern von München und Hamburg, der Semperoper Dresden, den Opernhäusern in Amsterdam, Brüssel, Wien, Zürich, Tokio und den Bayreuther Festspielen, wo er vor allem in seiner Paraderolle Wolfram von Eschenbach in „Tannhäuser“ brillierte. Am Klavier begleitet den Bariton im Heidehotel in Lubast Frank-Immo Zichner.

Reservierungen fürs Konzert unter Telefon 034921/720.

„Kasperls Weihnachtsreise“ ist vom heutigen Freitag an in der Adventskalender-Ausstellung im Cranach-Hof, Markt 4, zu sehen. Die Eröffnung ist von 16 bis 20 Uhr. Veranstalter

3. Wittenberg - Musikalischer Abendgottesdienst.

In der Schlosskirche gestaltet die Schola Cantorum Adam Rener am Sonntag, ab 17 Uhr, einen szenisch-liturgischen Gottesdienst gemeinsam mit dem Zentrum für evangelischen Gottesdienst und Predigtkultur Wittenberg. Dabei wird das liturgische Geschehen zum Teil vom Chor übernommen. Im Zentrum steht die Feier des Abendmahles mit den „Stiftungsworten“ aus der Deutschen Choralmesse Op. 3 von Hugo Distler (1908-1942). Orgelwerke von Hugo Distler, unter anderem die Partita über „Wachet auf, ruft uns die Stimme“, ergänzen das Programm.

4. Dessau - Oper.

Opernbegeisterte und Interessierte aller Altersklassen lädt das Anhaltische Theater Dessau am Sonnabend um 17 Uhr zu Verdis Oper „Rigoletto“ ins Große Haus ein. Zur Oper: Der Außenseiter Rigoletto überzieht die Opfer der unersättlichen Liebeslust seines Dienstherrn, des Herzogs von Mantua, mit beißendem Spott. Rigoletto ist nichts heilig – außer seiner eigenen Tochter Gilda, die er vor aller Welt verborgen hält – mit tragischen Folgen.

Karten an allen Vorverkaufsstellen des Anhaltischen Theaters, im Internet unter www.anhaltisches-theater.de, an der Abendkasse. 3G

5. Köthen - Führung.

Im Schloss Köthen ist die Neue Musicalien-Kammer das jüngste Highlight. Deren Leihgeber, Instrumentenbauer und Sammler Georg Ott nimmt die Besucher am Sonntag, ab 15 Uhr, mit auf einen informativen Rundgang und bringt den einen oder anderen Schatz aus seiner Sammlung historischer Tasteninstrumente mit frühen Fortepiano-Instrumenten zum Klingen.

Kartenpreis 7 Euro, 3G