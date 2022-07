Die Außenseiter von Wahlkreis 70: Warum Slavicek, Wassenaar, Rohne und Wolff zur Wahl antreten

Wittenberg/MZ - Im Wahlkreis 70 Dessau-Wittenberg gibt es zehn Direktkandidaten, die zur Bundestagswahl am Sonntag in einer Woche, 26. September, antreten. Die Mehrzahl ist bereits in ausführlicheren Porträts vorgestellt worden - nämlich Sepp Müller (CDU), Andreas Mrosek (AfD), Johannes Hüthel (Die Linke), Leonard Schneider (SPD), Alexander Oppelt (FDP) und Steffi Lemke (Grüne).

