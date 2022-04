Coswigs neuer Ortsteil: Mittelalterlich anmutendes Feriendorf „Havenburg“ ist eröffnet

Coswig/MZ - Die kleine Elbestadt Coswig ist um ein großes Highlight reicher, denn dieses Osterfest hielt ein ganz besonderes Geschenk im Körbchen vor. Am Samstag wurde nach etwa siebenmonatiger Bauzeit das Mittelalterdorf „Havenburg“ an der Coswiger Marina eröffnet. Das Interesse war groß und so dauerte es nur wenige Minuten, bis die Straßen, Gassen und der Dorfplatz von weit über 200 Gästen bevölkert wurden.