Coswiger Fährbetrieb eingestellt

Coswig/MZ/AHÜ - „Bis auf weiteres muss der Fährbetrieb in Coswig eingestellt werden“, informierte Matthias Mohs am Montag die MZ. Laut dem Geschäftsführer der Coswiger Stadtwerke hatte der Bootsführer eines noch im Bau befindlichen Hausboots gegen 10.30 Uhr versucht, die Fährstelle auf der falschen Seite zu passieren. Dabei habe sich die Schiffsschraube im Gierseil verfangen. Sämtliche Versuche, das Boot zu befreien, seien fehlgeschlagen, so dass das Stahlseil gekappt werden musste. Liefer- und Reparaturzeiten könne man momentan nicht genau einschätzen, so Mohs.